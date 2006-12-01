Ющенко поставив діагноз Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО хоче бачити прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА більш раціональним у внутрішній і зовнішній політиці. Про це він сказав в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

Глава держави зазначив, що намагається тримати стосунки з прем’єром “в розумних межах”. За його словами, з Банкової не звучить нічого, що б дискредитувало роботу прем’єр-міністра чи його позицію. “Я цим хочу продемонструвати, що я хотів би бачити прем’єра більш раціональним у внутрішній і зовнішній політиці”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зазначив, що, на його думку, “виявляється якась проблема оточення, яке у певній частині, не в більшій частині, намагається формувати деструктивну, явно деструктивну позицію прем’єр-міністра”.

В.ЮЩЕНКО припустив, що це - “мода продемонструвати свою важливість”, яка з часом проходить. Він висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ роздивиться, “що для нього потрібні раціональні люди, а не люди, які формують конфлікти”.

Президент зазначив, що під час останньої розмови з прем’єром він просив його робити висновки “з цієї частини організації взаємин, нашої спільної роботи”. “Буде жаль, якщо ці відносини не будуть конструктивним, якщо обірветься діалог. Я б цього особисто не хотів”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що сьогодні для уряду максимально потрібна колективна політика. За його словами, самостійно уряд не впорається з тими надзвичайно серйозними викликами, які сьогодні з’являються. “Треба залучати до консолідації і парламент, і президента, і Раду національної безпеки. Щоб українська політика була успішна, треба всім консолідуватися. Це є обов’язок, це є не примха”, - наголосив глава держави.

Водночас він зазначив, що іноді із здивуванням дивиться на деякі трюки уряду, які “дискредитують, в першу чергу, тих людей, які одержати так багато голосів людей на свою підтримку”. “Коли ми ведемо мову про голодомор, про зовнішній вектор, про адміністрування в економіці, про борги по відшкодуванню ПДВ, про те, приватизовувати чи ні “Укртелеком”, коли він з кожним місяцем гине, а його “роздоюють” на усі боки... Це додає мені відчуття, що сторони не розуміють сутність цього моменту”, - сказав Президент.

Він констатував, що сьогодні уряд робить багато помилок, не має зваженого підходу до багатьох питань. Водночас В.ЮЩЕНКО сподівається, що “це та хвороба, яку можна пережити”, адже Партія регіонів перебуває при владі лише 100 днів.

“Тому позиція президента полягає у тому, що давайте, колеги, іще раз подумаємо, чи ми використаємо шанс для того, щоб ми сформулювали загальний цілісний курс країни, чи знову будемо закликати людей у парламенті і у регіонах до протистояння і повертатися у лоно дестабілізації ситуації. Я не хочу цього”, - сказав В.ЮЩЕНКО.