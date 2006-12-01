За що Ющенко готовий віддати все

В інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі відповідаючи на запитання, чи бачить він себе і далі почесним головою цієї партії, В.ЮЩЕНКО нагадав, що Конституція забороняє йому присутність у будь-якій політичній силі, і він цьому підкоряється.

“Я демократичний Президент. ...своєю посадою я визнаю ту політичну карту, що є в Україні, рахуюся і хочу формувати діалог з усіма політичними силами”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Що ж стосується “Нашої України”, “то тут вже говорить моє серце”, - зазначив він. “Я готовий все віддати, щоб повернути її репутацію і сказати людям, що це – найчесніша, найпорядніша партія в Україні. І навіть якщо вона у чомусь помилки зробила, - простіть її. Це треба сприймати як епізоди, а не суть. І якщо я зможу чимось підтримати цю партію, звісно, не порушуючи параграф номер один, - я готовий це зробити”, - сказав В.ЮЩЕНКО.