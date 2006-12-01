Під роздачу потрапив Зварич

Верховна Рада України направила депутатський запит Тараса ЧОРНОВОЛА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо доцільності перебування Романа ЗВАРИЧА на посаді представника Президента України у ВР «у зв’язку з його антиконституційними заявами, які суперечать позиції Президента України».

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення депутатського запиту проголосувало 240 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.