Під роздачу потрапив Зварич
10:28, 01 грудня 2006Політика
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Запит Чорновола підтримали 240 депутатів
Верховна Рада України направила депутатський запит Тараса ЧОРНОВОЛА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо доцільності перебування Романа ЗВАРИЧА на посаді представника Президента України у ВР «у зв’язку з його антиконституційними заявами, які суперечать позиції Президента України».
Як передає кореспондент УНІАН, за направлення депутатського запиту проголосувало 240 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
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