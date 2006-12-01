6 грудня парламент збереться заради бюджету

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії ВР України 5-го скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 241 народний депутат із 438, зареєстрованих у залі.

Даною постановою передбачено проведення у середу, 6 грудня, пленарного засідання парламенту (наступний пленарний тиждень ВР заплановано на 12-15 грудня – УНІАН).

Як нагадав на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, наступного календарного тижня народні депутати, згідно із календарним графіком, працюють у комітетах і фракціях. За його словами, у зв’язку з необхідністю прискорити розгляд проекту державного бюджету на 2007 рік вирішено провести 6 грудня пленарне засідання, на якому розглянути у другому читанні відповідний законопроект.