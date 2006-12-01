Три фракції заблокували трибуну: Мартинюк оголосив перерву

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.10.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати із фракції «Наша Україна» висловились за зняття з порядку денного питання щодо звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України і спробували заблокувати трибуну парламенту.

Члени фракцій КПУ та Партії регіонів намагалися перешкодити їм у цьому.

В результаті трибуна ВР була заблокована трьома фракціями.

Після цього парламент на вимогу фракцій «Наша Україна» та БЮТ підтримав (392 голоси депутатів із 439 зареєстрованих) оголошення перерви у пленарному засіданні на 30 хвилин – до 11.10.

Під час перерви декілька депутатів із фракції Партії регіонів залишаються біля трибуни ВР з метою не допустити продовження її блокування представниками «Нашої України».