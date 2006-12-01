Тимошенко вигнала з фракції двох депутатів, решта - покаялись

З фракції БЮТ виключені два депутати - Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ і Олександр ЄДІН, які вчора проголосували за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як повідомив УНІАН народний депутат, член цієї фракції Віталій ЧЕПИНОГА, таке рішення ухвалено сьогодні вранці на засіданні фракції.

Як повідомлялося, за постанову ВР зі зверненням до уряду щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ 30 листопада проголосувало 232 з 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі. За дане рішення не голосували майже у повному складі (один «за») фракція СПУ і фракція «Наша Україна» («за» - два народні депутати). Водночас за постанову проголосувало 18 членів фракції БЮТ. У повному складі голосували фракції КПУ і Партії регіонів.

Як повідомив В.ЧЕПИНОГА, сьогодні на засіданні фракції виступив один з братів БУРЯКІВ і назвав своєю помилкою голосування за відставку Ю.ЛУЦЕНКА. Те ж саме зробили й інші, хто підтримав цю постанову, крім О.ЄДІНА та В.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. За словами В.ЧЕПИНОГИ, "ці двоє – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ і ЄДІН - вже давно працюють в режимі фракції ЯНУКОВИЧА, їхні картки голосують далеко не в унісон з рішеннями фракції БЮТ”.

Він відзначив, що інші депутати пообіцяли виправитися сьогодні під час голосування щодо відставки міністра закордонних України Бориса ТАРАСЮКА.