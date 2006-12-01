Кабмін знайшов заміну Павленку

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України призначити міністром в справах сім`ї, молоді та спорту народного депутата від Партії регіонів Віктора КОРЖА.

Відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті 1 грудня, повідомляє офіційний сайт ВР.

49-річний В.КОРЖ є керівником підкомітету з питань фізичної культури й спорту комітету Верховної Ради з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту й туризму.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Верховна Рада України звільнила Юрія ПАВЛЕНКА з посади міністра в справах сім`ї, молоді й спорту в зв`язку з поданою ним заявою.