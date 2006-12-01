Зварич піймав коаліцію і Януковича на нестикуваннях

Досить суттєвим є питання, яким чином вчора, перебуваючи в Москві, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зміг підписати подання до Верховної Ради щодо відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив представник Президента України у парламенті Роман ЗВАРИЧ.

Він нагадав, що прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ вчора, 30 листопада перебував за кордоном.

«Тому виникає питання, коли встиг прем’єр-міністр оформити і підписати відповідне подання, тим більше, що рішення, яким пропонується прем’єру подати подання до ВР, було прийнято тоді, коли він вже відлетів до Москви», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Він нагадав, що оскільки вчора не було прийнято позитивного рішення парламентом щодо відставки Ю.ЛУЦЕНКА, то згідно з регламентом ВР це питання вважається відхиленим і воно може прийматися не раніше, ніж на наступній сесії.

Р.ЗВАРИЧ не виключає можливості нового подання прем’єрі-міністра України В.ЯНУКОВИЧА щодо відставки Ю.ЛУЦЕНКА, але «давайте думати, які будуть його правові наслідки».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада на вечірньому засіданні Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ. “За” проголосувало 223 народних депутати із 351, зареєстрованого у сесійній залі.

Сьогодні депутат від фракції СПУ Василь ВОЛГА заявив, що прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ вніс до парламенту підписане ним подання на звільнення з посади міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА та призначення замість нього голову депутатської фракції СПУ Василя ЦУШКА.