Івченко здогадується, хто його замовив

Колишній голова НАК «Нафтогаз України», народний депутат Олексій ІВЧЕНКО називає кримінальну справу порушену стосовно нього Генпрокуратурою політичною розправою і готовий відмовитись від депутатських пільг, щоб в судах довести свою невинність.

Про це О.ІВЧЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в кулуарах парламенту.

«Це замовна справа, хто замовив, звичайно, здогадуюсь. Я переконаний чітко, що жодного правопорушення не зробив. Те, що сьогодні відбувається це політична розправа», - сказав О.ІВЧЕНКО.

За його словами, офіційно прокуратура його не повідомляла про порушення кримінальної справи. «Але якщо я отримаю офіційне повідомлення, що проти мене відкрито кримінальну справу, я прийду до голови ВР з заявою, що відмовляюсь від будь-яких депутатських пільг і буду захищати свою честь в судах», - наголосив він. На запитання, чи не має він наміру залишити межі України, О.ІВЧЕНКО сказав: «за межі України - не дочекаються, щоб ІВЧЕНКО виїхав!». При цьому він додав, що якщо і буде в нього короткотермінове відрядження, то він повідомлятиме про його термін через ЗМІ.

Продовжуючи свій коментар з цього приводу, він припустив, що переслідування його розпочалися напевно через те, що він робив в “Нафтогазі”, «тому напевно я людина не вигідна». З іншого боку, як зазначив О.ІВЧЕНКО, фактором порушення кримінальної справи також могло стати намагання певних політичних сил «відвести увагу суспільства від того, що сьогодні відбувається в нафтогазовому комплексі».

Як повідомляв УНІАН, сайт Генпрокуратури розмістив повідомлення, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови правління НАК „Нафтогаз України”. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За даними Генпрокуратури, встановлено, що впродовж 2005-2006 років голова правління та службовці компанії, яка є державною власністю, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в особистих корисних інтересах та інтересах третіх осіб, чим заподіяли матеріальної шкоди державі.

Слідство у справі проводиться Генеральною прокуратурою України.

Довідка УНІАН. О.ІВЧЕНКО у 2005-2006 роках був головою правління НАК "Нафтогаз України".