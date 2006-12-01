НУ і БЮТ вимагають відсторонити Мартинюка від проведення сесії

Фракції «Наша Україна» і БЮТ вимагають відсторонити першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА від проведення засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні ВР заявив член фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК.

Він звинуватив А.МАРТИНЮКА у порушенні Регламенту Верховної Ради України.

Зараз у парламенті обговорюється питання щодо звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ відсутній у сесійній залі ВР.