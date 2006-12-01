Верховна Рада звільнила Тарасюка і Луценка

12:23, 01 грудня 2006
Політика
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За постанову щодо глави МЗС проголосувало 247 народних депутатів із 431, зареєстрованого у сесійному залі. За відставку міністра внутрішніх справ - 248...  

Верховна Рада звільнила Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України і Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ..

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову щодо Тарасюка проголосувало 247 народних депутатів із 431, зареєстрованого у сесійному залі. За відставку Луценка - 248 депутатів.

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