Верховна Рада звільнила Тарасюка і Луценка

Верховна Рада звільнила Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України і Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ..

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову щодо Тарасюка проголосувало 247 народних депутатів із 431, зареєстрованого у сесійному залі. За відставку Луценка - 248 депутатів.