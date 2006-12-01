Верховна Рада відправила у відставку Луценка
12:32, 01 грудня 2006Політика
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"За" - 248 нардепів
Верховна Рада звільнила Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі.
Голосували “за” у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та майже у повному складі фракція СПУ (30 – за, у фракції 31 народний депутат – УНІАН).
Також голосували за відставку 5 народних депутатів із фракції БЮТ та двоє - із фракції «Наша Україна».
Також за відставку Ю.ЛУЦЕНКА проголосували 4 позафракційних депутати.
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