Верховна Рада відправила у відставку Луценка

Верховна Рада звільнила Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі.

Голосували “за” у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та майже у повному складі фракція СПУ (30 – за, у фракції 31 народний депутат – УНІАН).

Також голосували за відставку 5 народних депутатів із фракції БЮТ та двоє - із фракції «Наша Україна».

Також за відставку Ю.ЛУЦЕНКА проголосували 4 позафракційних депутати.