Міністерством молоді керуватиме пенсіонер

Верховна Рада призначила на посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту члена фракції Партії регіонів, віце-президента Національного олімпійського комітету Віктора КОРЖА.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 247 депутатів із 432, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, В.КОРЖ був обраний до парламенту за списком Партії регіонів під номером 172. Він народився у 1957 році. Під час реєстрації кандидатом в народні депутати України значився як пенсіонер.

В.КОРЖ є головою підкомітету з питань фізичної культури та спорту Комітету ВР з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму, генерал-майор міліції.

29 листопада Верховна Рада України звільнила Юрія ПАВЛЕНКА з посади міністра у справах сім`ї, молоді й спорту в зв`язку з поданою ним заявою.