Буковинський губернатор оприлюднив номер свого мобільного телефону

Голова Чернівецької обласної державної держадміністрації Володимир КУЛІШ оприлюднив для мешканців області номер свого мобільного телефону.

Як передає кореспондент УНІАН, це він зробив під час прес-конференції для місцевих ЗМІ.

В.КУЛІШ заявив, що «відкритий для спілкування з мешканцями Буковини», а повідомлення від мешканців області «дозволять оперативно реагувати на ситуацію, яка складається в тому чи іншому випадку».

«Таким чином відстань між нами - владою і громадою - ще більше скоротиться. Сподіваюся і на слушні пропозиції чи ідеї, спрямовані на розвиток нашого краю. Вважаю, така комунікація дозволить краще тримати руку на пульсі часу і життя краю. Очевидно, розраховую на серйозні дзвінки, які справді вимагатимуть мого втручання», - зазначив губернатор Буковини.