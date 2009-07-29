Буковинський губернатор оприлюднив номер свого мобільного телефону
11:06, 29 липня 2009Політика
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Один з багатьох?
|Володимир КУЛІШ
Як передає кореспондент УНІАН, це він зробив під час прес-конференції для місцевих ЗМІ.
В.КУЛІШ заявив, що «відкритий для спілкування з мешканцями Буковини», а повідомлення від мешканців області «дозволять оперативно реагувати на ситуацію, яка складається в тому чи іншому випадку».
«Таким чином відстань між нами - владою і громадою - ще більше скоротиться. Сподіваюся і на слушні пропозиції чи ідеї, спрямовані на розвиток нашого краю. Вважаю, така комунікація дозволить краще тримати руку на пульсі часу і життя краю. Очевидно, розраховую на серйозні дзвінки, які справді вимагатимуть мого втручання», - зазначив губернатор Буковини.
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