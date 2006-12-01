Тарасюк і Кушнарьов зійшлися в одному

Борис ТАРАСЮК заявляє, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради про його відставку з посади міністра закордонних справ є неправомочним.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Однозначно, є дуже сильний сумнів стосовно правомочності сьогоднішнього голосування по міністру закордонних справ. Остаточну крапку в цьому питанні може поставити лише Конституційний Суд”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також повідомив, що найближчим часом очікується заява Президента України з цього приводу.

В той же час народний депутат України з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ стверджує, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає іншої можливості оскаржити сьогоднішнє рішення парламенту про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ, тільки через Конституційний Суд.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у ВР.

«Безумовно у Президента є право звернутись до Конституційного Суду і оспорити рішення Верховної Ради, але інших других прав, щоб залишити Б.ТАРАСЮКА міністром МЗС у Президента я не бачу», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому депутат висловився за те, що йому б хотілося, щоб Президент «був зважений у своїх рішеннях, щоб вони не створювали правовий нігілізм». Як приклад такого «нігілізму» Є.КУШНАРЬОВ навів факт подання В.ЮЩЕНКА до ВР про звільнення з посади голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, якого він, за словами Є.КУШНАРЬОВА, ще не дочекавшись звільнення ВР вже призначив в РНБО.