Тарасюк лякає Януковича наслідками своєї відставки

Борис ТАРАСЮК вважає, що рішення Верховної Ради України про його відставку з посади міністра закордонних справ вплине на результати візиту прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

Про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання, чи вплине рішення ВР на результати візиту української урядової делегації до США.

«Без зайвої скромності скажу: думаю, що вплине», - сказав Б.ТАРАСЮК.