Тарасюк лякає Януковича наслідками своєї відставки
13:45, 01 грудня 2006Політика
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Екс-міністр "без зайвої скромності" сказав, що...
Борис ТАРАСЮК вважає, що рішення Верховної Ради України про його відставку з посади міністра закордонних справ вплине на результати візиту прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США.
Про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання, чи вплине рішення ВР на результати візиту української урядової делегації до США.
«Без зайвої скромності скажу: думаю, що вплине», - сказав Б.ТАРАСЮК.
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