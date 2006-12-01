Цушко готовий задовольнити всіх

Призначений сьогодні на посаду міністра внутрішніх справ України Василь ЦУШКО не зараховує себе до професіоналів МВС, але вважає «фігурою яка влаштовує всіх».

Про це В.ЦУШКО заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради України.

«Я не професіонал в цій області (МВС – УНІАН), я політик і ви прекрасно розумієте, що мене призначили як політика», - сказав він, додавши при цьому: «…я та фігура, яка влаштовує усіх». В.ЦУШКО запевнив, що не збирається робити в міністерстві «якихось кадрових революцій», однак при цьому зауважив, що керуватиметься професіоналізмом та особистими діловими якостями людей, з якими йому доведеться працювати.

Він також запевнив, що у своїй роботі керуватиметься виключно законами, а також намагатиметься співпрацювати як з Антикризовою коаліцією, так і з опозицією. Водночас, відповідаючи на одне із запитань В.ЦУШКО зазначив, що не буде ніколи говорити поганого щодо роботи свого попередника Юрія ЛУЦЕНКА та аналізувати його роботу. При цьому він зазначив, що буде враховувати помилки, які попереднім міністром були допущені. Новий міністр внутрішніх справ також додав, що «Юрій Віталійович (Юрій ЛУЦЕНКО- УНІАН) в цьому уряді був представником Президента і блоку «Наша Україна». На переконання В.ЦУШКА, саме заява «Нашої України» про перехід в опозицію забезпечила відставку Ю.ЛУЦЕНКА.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він вийти із Соцпартії, В.ЦУШКО відповів: «я виконаю закон про міліцію, призупиню членство». У той же час В.ЦУШКО зазначив, що напередодні свого призначення він не спілкувався а ні з Президентом, а ні з прем’єр-міністром. На запитання, коли він має намір в’їхати в Міністерство внутрішніх справ як міністр, В.ЦУШКО відповів: «я думаю, що я поїду в міністерство, коли мене представлять, це буде логічно». Продовжуючи тему про початок своєї роботи на новій посаді, міністр зауважив, що спочатку він намагатиметься вникнути в те, що відбувається в міністерстві - «що добре, що погано», а потім буде думати з новою командою як працювати та виправляти становище.