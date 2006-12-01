Балога розписався за Ющенка і Тарасюка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що відправлений сьогодні парламентом у відставку з посади міністра закордонних справ Борис ТАРАСЮК виконуватиме рішення Верховної Ради, а Президент Віктор ЮЩЕНКО чекатиме на роз’яснення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Він (Б.ТАРАСЮК – УНІАН) буде виконувати це рішення. В той же час ми будемо чекати роз’яснення Конституційного Суду по цьому питанню», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, звертатись до КС за роз’ясненням щодо процедури звільнення міністрів, які належать до президентської квоти, швидше за все, будуть народні депутати.

Коментуючи сьогоднішнє рішення парламенту, В.БАЛОГА також висловив думку, що для врегулювання цього питання на майбутнє Верховній Раді треба було б погодитися з президентською редакцією законопроекту про Кабінет міністрів України.

Крім того, В.БАЛОГА зазначив, що у Президента є достатньо можливостей для того, щоб як повторно запропонувати парламенту призначити Б.ТАРАСЮКА на посаду керівника МЗС, так і призначити іншу кандидатуру.