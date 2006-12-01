Балога: сьогодні ВР прийняла одне з найкращих рішень

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА позитивно оцінює призначення лідера фракції Соцпартії Василя ЦУШКА на посаду міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

“Те, що сьогодні квота міністра внутрішніх справ відійшла соціалістам, я вважаю, це одне з найкращих рішень, бо людина яку призначили, - це виважений політик, якій не буде приймати різких рішень”, - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та призначила на цю посаду В.ЦУШКА.