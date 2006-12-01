Янукович зрадів зміцненню парламентської коаліції

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Верховна Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Маріуполі Донецької області.

Коментуючи на прохання журналістів заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що він проти звільнення Б.ТАРАСЮКА, прем`єр сказав, що "Президент має право висловлювати свою точку зору і відстоювати її".

"Парламент також має право ухвалювати відповідне рішення", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він категорично заявив, що в уряді не може працювати міністр, який заявляє про свою опозиційність і не погоджує свої дії з Кабінетом міністрів і прем`єром.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, Б.ТАРАСЮК виставляв Україну "на посміховисько". "Я свою позицію висловив у листі до Президента", - сказав прем`єр-міністр.

Водночас ЯНУКОВИЧ заявив, що на його думку, парламентська коаліція "зміцнюватиметься".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча.

Відповідаючи на запитання про майбутнє коаліції, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до гендиректора комбінату, народного депутата Володимира БОЙКА: "Ось стоїть соціаліст БОЙКО". На що В.БОЙКО відповів: "Я не член партії (СПУ)". "Але ж Ви в коаліції", - продовжив В.ЯНУКОВИЧ, - значить - коаліція зміцнюватиметься".