Балога радить Медведьку думати перед тим, як говорити

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, якщо хоче звинуватити його у корупції мав би відкрити кримінальну справу і провести розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Пану МЕДВЕДЬКУ треба було б відкрити кримінальну справу і в цьому процесі вивезти на чисту воду голову Секретаріату Президента», - сказав В.БАЛОГА.

«Треба врешті-решт, коли генеральний прокурор робить такі заяви, то думати перед тим, що говориш», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада на прес-конференції в Києві О.МЕДВЕДЬКО заявив про спроби глави Секретаріату Президента втрутитись в кадрові питання Генпрокуратури.