Лежачого Луценка вже б`ють і обзивають ідіотом

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС звинувачують Юрія ЛУЦЕНКА в ініціюванні хабара з метою дискредитації влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС заявили сьогодні на прес-конференції, присвяченій заяві Ю.ЛУЦЕНКА про те, що «секретар Харківської міської ради причетний до хабара в 300 тис. грн.».

М.ДОБКІН зазначив, що вчора після заяви Ю.ЛУЦЕНКА «була спроба ініціювати дачу хабара в Харківській міській раді». За його словами, в кабінеті начальника управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Геннадій БАКАЛЯР до кабінету «увірвалися 8 неголених осіб неприємної зовнішності», які, зачинивши двері, «кинули на підлогу торбинку з поміченими фарбою грошима і намагалися силою змусити БАКАЛЯРА доторкнутися рукою до цих грошей».

Все, що відбувається вони пов’язали з «радикальним політичним протистоянням у зв’язку з тим, що Партія регіонів ініціювала відставку Ю.ЛУЦЕНКА». За словами М.ДОБКІНА, це відбувається ще й тому, що у Харкові «почалася боротьба за наведення порядку, а це не подобається людям, яких відтягують від годівниці».

Г.КЕРНЕС звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА «у професійному ідіотизмі, назвавши його заяву непрофесійною, ідіотичною поведінкою людини, яка не знає що говорить». У зв’язку з тим, що відбулося, готується заява до Генпрокуратури та інших вищих органів держави, - повідомили учасники прес-конференції.

Г.КЕРНЕС заявив, що він особисто звернеться до суду і змусить Ю.ЛУЦЕНКА «вибачитися за неправдиву інформацію, яка вчора пролунала з трибуни Верховної Ради».

Довідка УНІАН. 30 листопада з трибуни ВР Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що харківські правоохоронці займаються розслідування факту дачі хабара в Харківській міській раді. Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Центру громадських зв’язків УМВС України в Харківській області, 30 листопада в міській раді відбулись відповідні дії по встановленню фактів хабарництва. Зараз матеріали передані до прокуратури Харківської області. Як повідомили у прес-службі прокуратури області, кримінальної справи поки що не порушено.

30 листопада ВР не вистачило трьох голосів, щоб відставити Ю.ЛУЦЕНКА з посади глави МВС.

Сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада звільнила Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі. Голосували “за” у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та майже у повному складі фракція СПУ (30 – за, у фракції 31 народний депутат – УНІАН). Також голосували за відставку 5 народних депутатів із фракції БЮТ, двоє - із фракції «Наша Україна», та 4 позафракційних депутата.