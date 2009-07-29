Тимошенко сказала, що її не влаштовує у затриманні Пукача

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує силові структури у багаторічній бездіяльності для затримання генерала Олексія ПУКАЧА, що розшукується в рамках кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Силові структури взяли людину, яка, по суті справи, від них не ховалася. Саме тому, мені здається, силові структури, які 9 років не діяли, роблять ці справи, на жаль, які стосуються розслідування справи Георгія Гонгадзе, кожного разу під якісь політичні події. Ось це мене не влаштовує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр-міністр розраховує, що О.ПУКАЧ у своїх свідченнях назве реальних замовників вбивства. «Те, що він відповідатиме згідно із законом, і те, що відповідатимуть за свої злочини всі замовники, – я на це дуже і дуже сподіваюся. Я сподіваюся, що його в черговий раз не випустять, а замовників у черговий раз не «прокришують». Таке моє ставлення до цього», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачений у справі Г.Гонгадзе колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВД О.ПУКАЧ перебував у розшуку з 2005 року.

Він був затриманий 21 липня ц.р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРІЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного, заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства Г.Гонгадзе.