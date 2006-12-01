Янукович не радить Ющенку стримувати його

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не радить стримувати уряд "ні політикам, ні Президентові".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Маріуполі під час відвідин металургійного комбінату ім. Ілліча.

"Стримувати нас можна. Але чи піде це на користь? Я б цього не радив ні політикам, ні Президентові", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На прохання журналістів прокоментувати висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сі про "узурпацію влади" Кабінетом міністрів, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що йому байдуже як це називають – лише б це йшло "на користь державі і людям".

"Узурпація? Хай буде узурпація. Якщо вона йтиме на користь державі і людям – хай називають так", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, "уряд зобов`язаний виконувати ті повноваження, які передбачені Конституцією, разом з ними повинна бути і відповідальність".

"І ми не сумніваємося ні секунди, що рівень цієї відповідальності має лежати в площині зростання економіки і поліпшення життя людей. І ми будемо все робити, щоб так і відбувалося, і наводитимемо лад у державі", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.