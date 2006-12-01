Поплавський запропонував Луценкові посаду свого заступника
Спокусливу пропозицію зробив «співучий ректор» Київського університету культури Михайло Поплавський тепер уже екс-міністрові МВС Юрію Луценку.
"Обком" наводить фрагмент інтерв`ю:
- Після звільнення Дріжчаного призначили заступником секретаря РНБО. Вам уже якісь посади пропонувалися?
- У мене є традиція: не готувати запасних парашутів перед стрибком. Я вже казав, що ніколи в своєму житті не просив ні в кого мене працевлаштовувати. І в даному випадку не збираюся обговорювати це до того, чк піду з міністерства.
- І ви думаєте, вам не запропонують?
- Ось одна людина вже запропонувала - Михайло Поплавський. Я вітав його з днем народження, він запропонував спільно очолити партію «Третя сила». Він там голова, пропонував мені бути або заступником, або навіть співголовою.
- У вас є президентські амбіції?
- Поки немає.
- А прем`єрські?
- Теж поки немає.
- Це значить, що можуть з`явитися?
- У нас тут, в міністерстві, в коридорі висять портрети, так одним з міністрів внутрішніх справ був соціаліст Винниченко, потім він став першим прем`єр-міністром України... Отже все можливо.
Обком з посиланням на Комерсант-Україна