Поплавський запропонував Луценкові посаду свого заступника

Спокусливу пропозицію зробив «співучий ректор» Київського університету культури Михайло Поплавський тепер уже екс-міністрові МВС Юрію Луценку.

"Обком" наводить фрагмент інтерв`ю:

- Після звільнення Дріжчаного призначили заступником секретаря РНБО. Вам уже якісь посади пропонувалися?

- У мене є традиція: не готувати запасних парашутів перед стрибком. Я вже казав, що ніколи в своєму житті не просив ні в кого мене працевлаштовувати. І в даному випадку не збираюся обговорювати це до того, чк піду з міністерства.

- І ви думаєте, вам не запропонують?

- Ось одна людина вже запропонувала - Михайло Поплавський. Я вітав його з днем народження, він запропонував спільно очолити партію «Третя сила». Він там голова, пропонував мені бути або заступником, або навіть співголовою.

- У вас є президентські амбіції?

- Поки немає.

- А прем`єрські?

- Теж поки немає.

- Це значить, що можуть з`явитися?

- У нас тут, в міністерстві, в коридорі висять портрети, так одним з міністрів внутрішніх справ був соціаліст Винниченко, потім він став першим прем`єр-міністром України... Отже все можливо.

Обком з посиланням на Комерсант-Україна