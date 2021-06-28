Біля Верховної Ради встановлено пам’ятний знак “Тризуб”. У парламенті розпочалось урочисте засідання.

З нагоди 25-річниці ухвалення Конституції у парламенті відбудеться урочисте засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Верховної Ради військовослужбовці Національної гвардії заступили на почесну варту.

О 10:00 на площі Конституції відбулася церемонія підняття Державного Прапора України.

Урочисте засідання розпочалося об 11:00.

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Крім того, біля парламенту, на площі Конституції, сьогодні встановили пам’ятний знак “Тризуб”.

Урочисте засідання Ради з нагоди 25-річчя ухвалення Конституції

Президент Володимир Зеленський прибув на урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-річчя ухвалення Конституції України. Як передає кореспондент УНІАН, також в сесійну залу парламенту прибули прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та члени уряду.

На засіданні присутні депутати нинішнього скликання парламенту та депутати попередніх скликань, які брали участь в ухваленні Конституції.

Також у засіданні беруть участь голови Верховної Ради попередніх скликань, а також екс-президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Під час виконання Державного Гімну України у сесійну залу урочисто внесли примірник Конституції України.

Крім того, на засіданні присутні представники церков та посольств іноземних держав.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив урочисте засідання ВР.

Також після 13:00 біля ВР заплановані просвітницькі заходи до Дня Конституції.

О 20:00 відбудеться концерт класичної музики у виконанні державного естрадно-симфонічного оркестру та о 21.30 – світлове шоу на Площі Конституції.

25-та річниця Конституції України

В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 25-ту річницю з моменту набуття чинності Конституції. День Конституції є державним святом, і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним днем.

Основний закон країни був ухвалений Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати ухвалили документ 315 голосами. У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Того ж дня Конституція України набула чинності.

Ухваленням Конституції у 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку України як нової демократичної та незалежної країни. У ній передбачена жорстка процедура змін: для її редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.

У 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО.

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Автор: Надя Пришляк