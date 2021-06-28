Основний закон країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України.

В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 25-ту річницю з моменту набуття чинності Конституції.

День Конституції є державним святом, і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним днем.

Читайте такожУ Києві відкрили сквер на честь Героя України Максима ШаповалаОсновний закон країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати ухвалили документ 315 голосами. У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Того ж дня Конституція України набула чинності.

Прийняттям Конституції у 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку України як нової демократичної та незалежної країни.

У ній передбачена жорстка процедура змін: для її редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.

У 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО.

З нагоди свята сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, що у День Конституції України відбудеться урочисте засідання парламенту.

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Автор: Вікторія Токарєва