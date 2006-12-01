Ющенко потребує сили кожного українського громадянина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ з п’ятнадцятою річницею підтвердження всеукраїнським референдумом Акта незалежності України 1 грудня 1991 року.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.ЮЩЕНКО нагадав, що 1 грудня 15 років тому понад 90 відсотків українських громадян проголосували за незалежність України. «Це був унікальний момент національної згоди, переконливе свідчення єдності українства», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО назвав цю подію «першою загальносуспільною перемогою, яка проклала великий шлях Української держави». «У цей день, продовжуючи тисячолітню державну традицію, ми підтвердили життєве прагнення самостійно дбати про власне життя, про життя нашого народу і країни», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що референдум став для нас «першою школою народовладдя – вперше в історії України її майбутнє стало залежати від народного волевиявлення». «Завдяки його результатам вже ніхто і ніколи не заперечить незворотність вибору, що його зробив увесь український народ», – додав він.

Президент підкреслив, що за час, що минув з того знаменного дня, українське суспільство пройшло важкий і непростий шлях реального утвердження державності, демократії і свободи.

«Ми просуваємось вперед, і в цій ході потрібна сила, енергія і впевненість кожного українського громадянина. Саме це було, є і буде запорукою успіху, процвітання і поступу України», – наголосив В.ЮЩЕНКО.