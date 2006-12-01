Російський клуб наїхав на Луценка

«Російський клуб», який в Україні очолював російський підприємець Максим КУРОЧКІН, вважає неприпустимим і пагубним для українсько-російських відносин утримання його (М.КУРОЧКІНА) під арештом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили адвокати М.КУРОЧКІНА, озвучивши відповідну заяву «Російського клубу».

На думку членів клубу, затримання їх голови «є політичним замовленням з боку противників російсько-української співпраці». На їх думку, «безпосереднім виконавцем цього замовлення є екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО».

Як наголошується в заяві «Російського клубу», озвученій адвокатами, «подібна практика є неприйнятною для європейської країни, якою по праву вважає себе Україна». У зв`язку з викладеним автори заяви відзначають, що залишають за собою право використовувати всі передбачені законом України методи для забезпечення прав М.КУРОЧКІНА, а також у разі неможливості вирішення питання в правовому полі України має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва.

За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛИКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний для М.КУРОЧКІНА захід - утримання під вартою строком на два місяці.

30 листопада Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і ухвалив рішення залишити його під вартою.