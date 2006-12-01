Бродський залишається у фракції БЮТ

Депутат Київської міської ради, член політради партії ВО “Батьківщина” Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що залишається у фракції БЮТ в Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

“Сьогодні (з парламентської фракції БЮТ) звільнили ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, ЄДІНА... Брати БУРЯКИ, ВАСАДЗЕ, ВЕРЕВСЬКИЙ були востаннє попереджені. Я задоволений сьогодні, тому я не буду виходити з БЮТ у Києві. Тому що я думаю, треба продовжити боротьбу в місті по ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і по відставці ради (Київради – УНІАН). Доти, доки буде БЮТ виконувати свої обіцянки перед киянами. Нехай там залишиться одна людина – це буду я”, - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада М.БРОДСЬКИЙ заявив, що вимагає від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО виключити з парламентської фракції усіх депутатів, які проголосували за постанову про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ. М.БРОДСЬКИЙ заявив, що вийде із фракції БЮТ у Київраді, якщо протягом тижня «зрадників не буде виключено».

Сьогодні, 1 грудня, фракція БЮТ прийняла рішення про виключення двох депутатів - Василя ХМЕЛЬНИЦЬКОГО та Олександра ЄДІНА, які вчора проголосували за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Сьогодні ж парламент відправив Ю.ЛУЦЕНКА у відставку. За це рішення проголосували 248 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі, у тому числі 5 членів фракції БЮТ.