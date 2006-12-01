У Кіровограді вибори мера визнали недійсними

Кіровоградська територіальна виборча комісія на своєму сьогоднішньому засіданні визнала повторні вибори міського голови Кіровограда, проведені 26 листопада, недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, комісія дійшла висновку, що у ході голосування та підрахунку голосів частиною дільничних виборчих комісій були допущені порушення законодавства, які вплинули на результат голосування кіровоградців.

Під час прийняття рішення Комісія керувалася своєю постановою від 30 листопада про часткове задоволення скарги кандидата на посаду мера Олександра ДАНУЦИ про визнання дій ТВК такими, що суперечать виборчому законодавству.

Тервиборчком також сьогодні задовольнив аналогічну скаргу кандидата Олександра ЗАВІТНЕВИЧА. Рішення мотивоване тим, що на тринадцяти виборчих дільницях Кіровограда під час голосування у бюлетенях значився кандидат Олександр НІКУЛІН, який напередодні був знятий з реєстрації. На думку членів комісії, це суттєво вплинуло на результати голосування.

Всього 26 листопада у Кіровограді працювали 124 виборчі дільниці.

Як стало відомо з поінформованих джерел, вчора Апеляційний суд Кіровоградської області задовольнив скаргу О.НІКУЛІНА про визнання виборів у Кіровограді недійсними.