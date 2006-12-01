Завтра Янукович поведе Цушка до міліції

У суботу, 2 грудня 2006 року о 12.45, в приміщенні Міністерства внутрішніх справ України (вул. Богомольця, 10) відбудеться представлення прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ керівному складу МВС України нового міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, акредитація журналістів здійснюється 1 грудня 2006 року до 21:00 за тел.: 256-11-01

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР проголосувала за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.