У Києві пройшов Віденський бал
10:37, 02 грудня 2006Політика
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Святкове дійство тривало до 5-ї ранку
У Києві вдруге відбувся Віденський бал.
Як передає “5 канал”, пишний захід, ініційований Посольством Австрії в Україні, пройшов у приміщенні Національної опери.
Офіційно бал відкрили вальсом. Окрім нього, цього вечора на паркеті танцювали полонез, польку та віденський вальс. Серед дебютантів світської події були як зірки вітчизняного шоу-бізнесу, так і відомі українські політики.
Святкове дійство тривало до 5-ї ранку. Гості насолоджувалися чудовою музикою, вишуканими танцями та побачили, в чому відвідували бали пані у минулому сторіччі.
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