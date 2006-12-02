У Києві пройшов Віденський бал

У Києві вдруге відбувся Віденський бал.

Як передає “5 канал”, пишний захід, ініційований Посольством Австрії в Україні, пройшов у приміщенні Національної опери.

Офіційно бал відкрили вальсом. Окрім нього, цього вечора на паркеті танцювали полонез, польку та віденський вальс. Серед дебютантів світської події були як зірки вітчизняного шоу-бізнесу, так і відомі українські політики.

Святкове дійство тривало до 5-ї ранку. Гості насолоджувалися чудовою музикою, вишуканими танцями та побачили, в чому відвідували бали пані у минулому сторіччі.