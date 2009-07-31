Черновецький вийде на роботу лише на два тижні

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у відпустку, щоб набратися сил перед президентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ раптово вирішив йти у відпустку, хоча раніше заявляв, що не має такого наміру.

«Я думаю, що він розуміє, що настає гаряча пора виборів. Йому доведеться багато працювати, щоб утримати Київ від всяких політичних амбіцій з різних сторін. Йому потрібно буде працювати», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він додав, що у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО залишилась частина відпустки, і він взяв її на тиждень.

На запитання, де відпочиває мер, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що не знає де саме, але зауважив, що в Україні. «В межах України – це я знаю. Мабуть, в Криму», - сказав він.

Перший заступник голови КМДА також повідомив, що виконуватиме обов’язки мера до понеділка, а в понеділок Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має вийти на роботу.

«Потім в нього ще одна відпустка. Знов на тиждень через два тижні», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.