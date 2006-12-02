Богатирьова написала листа до самураїв

Лідер парламентської коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА застерігає опозицію від спроб перегляду конституційної реформи

Про це йдеться в її статті "Лист до самураїв", опублікованій в газеті "Дзеркало тижня" 2 грудня 2006 року.

"Ми повинні бути союзниками. Всі, у тому числі й ті, хто принципово не хоче носити мед в національний вулик, - привілейована парламентська опозиція", - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

"Разом ми зможемо прийти до спільної думки про непорушність Конституції як основної матриці, що створює державу", - пише лідер фракції Партії регіонів.

На її думку, руйнування хоча б частини Конституції, "тим більше функціональної - парламентсько-президентської організації влади, призведе до гострої кризи вже створеної системи".

Як підкреслює Р.БОГАТИРЬОВА, "з історії достовірно відомо, що постійні операції на тілі Конституції призводять до диктатури".

"Нас вони можуть, звичайно, привести і до так званої канцлерської республіки. В останньому випадку фігура Президента стане максимально номінованою", - пише вона.

На її думку, "заклики самураїв до війни шляхом ухвалення нової редакції Конституції або ж ухвалення взагалі нової Конституції на всенародному референдумі - це, звичайно, демонстрація зневаги до самої Конституції, верховенства закону і права".

"Любим друзям" та іншим потрібен реванш. Вони дуже довго вкладалися на весільному ложі в переможній позі. Прокинулися - а наречена вже замужем за іншим. Не таким білим і пухнастим, без мішури і дрібничок, але працьовитим і простим у відносинах", - говорить Р.БОГАТИРЬОВА.

"Конституційна реформа стала тільки вагомою частиною широкого компромісу, підписаного Віктором ЮЩЕНКОМ. Саме в неї була загорнута його гетьманська булава на представництво молодої української нації в часі її історії", - вважає вона.

"Всім очевидно, що рішення Верховного Суду про другий тур виборів - виключно політичне. Оскільки ніякої фальсифікації виборів Президента-2004 не було (доведено, їх об`єктивно не встановили навіть польові командири Майдану), відкрилися нові обставини, що не мають терміну давності. Інше - суто юридична техніка", - сказано в статті.

"Можливо, нам потрібно виправити і недоліки політичної реформи", - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА. За її словами, треба обов`язково змінювати виборчу модель із закритими виборчими списками.