Цушко пообіцяв Януковичу правильно вкладати цеглини

Новопризначений міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО не виключає кадрових змін в МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні під час представлення його прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ керівному складу МВС.

«Я розумію відповідальність, яка покладається на мене, починаючи з сьогоднішнього дня. Хочу, щоб ви зрозуміли, що я відношусь до будь-яких співробітників МВС як до професіоналів, людей чесних. Це апріорі. Вважаю, що з такими людьми я буду працювати. Хто не буде відповідати цим двом критеріям, ну… будемо розставатися», - сказав В.ЦУШКО.

При цьому він запевнив, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА, що докладе всіх зусилля для того, “щоб цей кирпич (мається на увазі його внесок в роботу МВС – УНІАН) лежав правильно. Задачі зрозумілі, запевняю вас, що виконаю всі вимоги, які вимагає Конституція».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ВР проголосувала за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.