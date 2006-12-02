Янукович представив Цушка керівному складу МВС

Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ представив керівному складу Міністерства внутрішніх справ нового керівника Василя ЦУШКА і окреслив коло першочергових завдань, які потребують вирішення міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку свого виступу глава уряду подякував присутньому на цьому представленні екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ за роботу, зазначивши, що той «вніс достатній вклад в боротьбу із злочинністю». Через деякий час у своїй промові прем’єр ще раз звернувся до Ю.ЛУЦЕНКА зі словами подяки: «Юрій Віталійович, я ще раз хотів би подякувати. Я кажу це відверто і щиро, незважаючи на те, що були деякі суперечки. Вони виникали не часто, але працювали ми злагоджено».

Говорячи про нового міністра, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що рішення про його призначення було прийнято з урахуванням його (В.ЦУШКА – УНІАН) досвіду в політиці. Характеризувати В.ЦУШКА, прем’єр сказав, що він знає його як «людину фахову і впевнений, що він критично проаналізує роботу Юрія Віталійовича», діючи на посаді міністра МВС, «зробить правильні висновки».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він вже знайшов спільну мову з новим міністром і сподівається, працюючи разом в одній команді, вирішувати всі нагальні проблеми, які існують в МВС.

Щодо першочергових завдань, які слід буде вирішувати В.ЦУШКУ, В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність наведення порядку в системній роботі відомства. Пояснюючи, прем’єр зауважив, що необхідно зосередити увагу на роботі з кадрами, підвищенні їх професійного рівня.

Також В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до керівництва МВС, зазначив, що на сьогодні залишається не на належному рівні робота міліції щодо реагування на звернення громадян. Слід звернути увагу і на формування облікової звітності, яка, на думку глави уряду, сьогодні неузгоджена з реальним станом злочинності, а до неї (до звітності - УНІАН) досить часто включаються незначні правопорушення.

Окрему увагу В.ЯНУКОВИЧ присвятив якості матеріалів досудового слідства, оскільки лише у 2005 році на додаткове розслідування, за його даними, судами було повернуто 3 тис. 276 справ.

Прем’єр також зазначив, що уряд особливо турбує сьогодні зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. В контексті цього він закликав присутніх приділити достатню увагу транспортній дисципліні, зі свого боку запевнивши, «що ми будемо завжди на боці захисту працівників ДАІ по наведенню порядку на дорогах».

У той же час В.ЯНУКОВИЧ закликав керівництво МВС посилити ефективність боротьби з корупцією, на яку «ми розгорнули наступ» і яка «роз’їдає державу».

Торкаючись теми кадрів МВС, зокрема керівного складу, прем’єр звернувся до нового міністра із закликом «не брати сокиру, це не той випадок, треба підходити виважено» з урахуванням того, що вже було зроблено.

В.ЯНУКОВИЧ також застеріг керівництво МВС від того, щоб правоохоронні органи надалі не займались політикою і політиканством. Водночас він зауважив, що провідну роль в розбудові громадянського суспільства міліція має відігравати, взаємодіючи з громадськими організаціями. Зважаючи на це, зазначив прем’єр, слід забезпечити оперативне реагування на звернення громадян, оскільки вони не повинні відчувати формальний підхід міліції у вирішенні своїх проблем.

Прем’єр запевнив, що уряд продовжить нарощувати матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ, приділяючи цьому питанню увагу як на державному рівні, так і на місцях. «Я вважаю, що подальше реформування (міліції – УНІАН) - це важке завдання, і нам з вами треба відпрацювати концепцію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що цю концепцію він вже обговорював з попереднім міністром Ю.ЛУЦЕНКОМ.

Прем’єр також закликав співробітників МВС до взаємодії з прикордонною службою для запобігання, насамперед, незаконній міграції. Наостанок прем’єр сказав, що «разом з урядом ви повинні брати участь у реформуванні міліції. Я вважаю, що у нас попереду нелегкий, складний шлях, але будемо працювати разом». При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що разом із новим міністром вже знайдено «оптимальну модель співпраці».

Новопризначений міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО не виключає кадрових змін в МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні під час представлення його прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ керівному складу МВС.

«Я розумію відповідальність, яка покладається на мене, починаючи з сьогоднішнього дня. Хочу, щоб ви зрозуміли, що я відношусь до будь-яких співробітників МВС як до професіоналів, людей чесних. Це апріорі. Вважаю, що з такими людьми я буду працювати. Хто не буде відповідати цим двом критеріям, ну… будемо розставатися», - сказав В.ЦУШКО.

При цьому він запевнив, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА, що докладе всіх зусилля для того, “щоб цей кирпич (мається на увазі його внесок в роботу МВС – УНІАН) лежав правильно. Задачі зрозумілі, запевняю вас, що виконаю всі вимоги, які вимагає Конституція».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ВР проголосувала за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.