Луценко задоволений рішенням парламенту

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що пишається результатами своєї роботи на цій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на представленні прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ нового керівника МВС Василя ЦУШКА.

На початку своєї промови Ю.ЛУЦЕНКО подякував Президенту і парламенту за те, що вони дали йому змогу не повні два роки очолювати МВС.

«Я щасливий і гордий тим, що майже два роки очолював цей трьохсоттисячний колектив, і тим, що ми зробили», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він висловив впевненість, що органи МВС і надалі залишатимуться поза політикою.

Коментуючи своє звільнення, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Чесно кажучи, я задоволений рішенням парламенту, бо боротьба з ЛУЦЕНКОМ вже перейшла в боротьбу з міліцією». У той же час він зазначив, що особисто для нього День працівників міліції назавжди залишиться святом.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ВР проголосувала за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.