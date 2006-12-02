Мінсім’ї представили нового голову

Сьогодні віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК представив колективу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту нового міністра Віктора КОРЖА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на церемонії представлення Д.ТАБАЧНИК зазначив, що В.КОРЖ є людиною, досвідченою у питаннях, якими опікується Міністерство – у Верховній Раді В.КОРЖ був членом комітету з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму, головою підкомітету з питань фізичної культури та спорту.

Віце-прем’єр-міністр подякував попередньому міністру Юрію ПАВЛЕНКУ за успішну роботу і започатковані ініціативи у сфері захисту прав дітей, демографічній політиці, фізичній культурі і спорті. При цьому Д.ТАБАЧНИК висловив впевненість, що В.КОРЖ продовжить розпочаті попередником позитивні напрацювання.

У ході виступу Д.ТАБАЧНИК зазначив, що у першому читанні закону про державний бюджет України на 2007 рік на фінансування галузі передбачалось виділити 558 млн. грн., на друге читання до Верховної Ради направлено проект, в якому фінансування збільшено до 729 млн. грн.

Також віце-прем’єр-міністр зауважив, що за часи свого існування міністерство пережило багато реорганізацій, тому чергове розділення сфер, якими опікується міністерство, не стане доцільним.

У свою чергу Ю.ПАВЛЕНКО підбив короткі підсумки роботи міністерства за 2 роки. Зокрема, він зазначив, що міністерство провело значну роботу у сфері захисту прав дитини, а саме: створено Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, розпочато реформу інтернатних закладів, розроблено «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на 2006–2016 рр..», у сфері фізичної культури і спорту була якісно здійснена підготовка до Олімпіади в Туріні, розроблена та затверджена урядом «Державна програма розвитку фізичної культури і спорту», у сфері демографічного розвитку вперше за роки Незалежності України розроблена та затверджена «Стратегія демографічного розвитку».

Ю.ПАВЛЕНКО подякував всьому колективу міністерства за 2 роки спільної плідної роботи і побажав успіхів В.КОРЖУ.

В свою чергу новопризначений міністр В.КОРЖ запевнив колектив, що є прихильником еволюційного, а не революційного підходу, тому всі позитивні проекти міністерства матимуть розвиток.

В.КОРЖ зазначив, що перед міністерством стоїть низка першочергових завдань, такі як перехід до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покращення демографічної ситуації, підготовка до Олімпійських ігор 2008 року та ін. Міністр пообіцяв робити все, що буде в його можливостях, щоб питання, якими опікується міністерство завжди були пріоритетними для держави.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.ПАВЛЕНКО написав заяву про політичну відставку у зв’язку з переходом в опозицію політичної сили, яка делегувала його у склад уряду.

30 листопада Верховна Рада України задовольнила відставку Ю.ПАВЛЕНКА.

1 грудня депутати підтримали пропозицію прем’єр-міністра щодо призначення В.КОРЖА міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту.

В.КОРЖ (1957 року народження) був обраний до парламенту за списком Партії регіонів під номером 172.