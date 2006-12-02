Придністров`я не готове говорити про об`єднання у складі Молдови

Президент невизнаної Придністровської Молдовської республіки Ігор СМІРНОВ вважає метою врегулювання регіонального конфлікту не повернення Придністров`я до складу Молдови, а нормалізацію відносин між Кишиневом і Тирасполем.

Як передає РІА «Новости», спілкуючись в суботу із західними журналістами, І.СМІРНОВ акцентував на тому, що «Тирасполь не відмовлявся будувати з Кишиневом загальну державу в єдиних кордонах. Але керівництво Молдови послідовно зривало всі домовленості».

За його словами, 16 років Молдова і Придністров`я розвивалися у різних напрямах, до того ж за цей час виросло вже ціле покоління, виховане на різних цінностях.

"Про яку загальну державу можна говорити зараз? У нас різні економічні системи, у нас різні системи освіти. Власті Молдови кажуть, що вони йдуть у Європу - в Євросоюз і НАТО. Ми провели всенародний референдум, наш народ зробив свій стратегічний вибір на користь Росії", - підкреслив І.СМІРНОВ.