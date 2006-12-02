Посольства в Києві провели Різдвяний ярмарок

Дипломати в ролі продавців, а їхні дружини в ролі куховарок - таке в Києві можна побачити лише раз на рік, під час благодійного Різдвяного ярмарку. Міжнародний жіночий клуб Києва вже вчотирнадцяте провів улюблену акцію іноземців і киян.

Як передає «5-й канал», на ярмарку можна було покуштувати відомі в усьому світі данські солодощі, південноафриканські вина чи японське саке, придбати унікальні речі ручної роботи та відчути атмосферу зимових свят. Тридцять посольств та кілька сотень вітчизняних і міжнародних компаній представили національну їжу та напої, ексклюзивні вироби ручної роботи, традиційні сувеніри. Таку продукцію, зазвичай, не купиш у київських крамницях.

Ті, хто буває тут щороку, кажуть, що приходити треба якомога раніше, оскільки популярні продукти і товари розкуповуються дуже швидко.

Вхідний квиток на Різдвяний ярмарок коштував десять гривень. Зібрані кошти організатори передадуть безпритульним, людям похилого віку, а також жінкам, які стали жертвами домашнього насильства. Торік на ярмарку було зібрано 100 тисяч доларів.