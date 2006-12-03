На порядку денному з’їзду ПРП блок з Блоком Тимошенко
11:28, 03 грудня 2006Політика
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Відкрився XII з’їзд партії Реформи і Порядок
У Києві відкрився XII з’їзд політичної партії «Реформи і порядок».
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзд прибув 281 делегат з усіх регіонів України.
Планується, що на з’їзді виступить голова партії Віктор ПИНЗЕНИК з доповіддю про політичну ситуацію в державі та перспективи розвитку партії.
Крім того, делегати з’їзду мають ухвалити угоду про спільну відповідальність опозиційного об’єднання демократичних сил – Блоку Юлії Тимошенко та партії «Реформи і порядок».
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