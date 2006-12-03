На порядку денному з’їзду ПРП блок з Блоком Тимошенко

У Києві відкрився XII з’їзд політичної партії «Реформи і порядок».

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзд прибув 281 делегат з усіх регіонів України.

Планується, що на з’їзді виступить голова партії Віктор ПИНЗЕНИК з доповіддю про політичну ситуацію в державі та перспективи розвитку партії.

Крім того, делегати з’їзду мають ухвалити угоду про спільну відповідальність опозиційного об’єднання демократичних сил – Блоку Юлії Тимошенко та партії «Реформи і порядок».