Об’єднання ПРП з “Порою” на виборах було помилкою

Лідер політичної партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК вважає помилкою об’єднання ПРП з громадянською партією “Пора” на минулих парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на XII з’їзді партії.

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що напередодні парламентських виборів партія робила все можливе для об’єднання політичних сил Майдану, але об’єднання та примирення цих сил не відбулося. За його словами, коли стало зрозуміло, що Блок Юлії Тимошенко та “Наша Україна” підуть на вибори окремо, ПРП намагалася приєднатись до БЮТ, але нажаль тоді це не вдалось зробити. «Ми змушені були зважитись на ризикований виборчий проект із громадянською партією «Пора». Результат виборів показав, що це було політичною помилкою», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він підкреслив, що вперше за свою історію партія опинилася поза парламентом. Водночас В.ПИНЗЕНИК зауважив, ПРП не зникла з політичної карти України та виступила за створення демократичної коаліції. Він нагадав, що після «зради соціалістів», керівництво партії закликало Президента розпустити Верховну Раду. Лідер партії нагадав, що ПРП після приходу до влади Партії регіонів однією з перших оголосило про перехід в опозицію.

Довідка УНІАН. За Громадянський блок ПОРА-ПРП на парламентських виборах-2006 проголосувало 1,47% виборців.