У парламенті не вистачає Пинзеника, Соболєва, Філенка, Гриніва

Турчинов переконаний, що тільки завдяки єднанню демократичних сил можна протистояти поверненню кучмізму

Київ. 3 грудня. УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що тільки завдяки єднанню демократичних сил можна протистояти поверненню кучмізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на XII з’їзді політичної партії “Реформи і порядок”.

«На моє переконання, реванш і зміцнення ЯНУКОВИЧА почалися не після переходу О.МОРОЗА до антикризової коаліції, а тоді, коли 8 вересня минулого року без будь-яких підстав був відправлений у відставку уряд Юлії ТИМОШЕНКО. Саме це дало шанс кучмізму повернутись», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він наголосив, що протистояти цьому сьогодні можна тільки шляхом єднання демократичних сил.

Говорячи про ПРП, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що ця партія має потужний інтелектуальний потенціал. «В парламенті сьогодні не вистачає ПИНЗЕНИКА, СОБОЛЄВА, ФІЛЕНКА, ГРИНІВА та інших серйозних політиків, які вміють не тільки говорити, а й вміють працювати результативно», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він зауважив, що сьогодні багато говорять про об’єднання, але БЮТ та ПРП хочуть продемонструвати перехід від балачок до конкретних справ.

«Я сподіваюсь, що сьогодні на з’їзді буде повністю ратифіковано рішення наших вищих політичних органів щодо єднання в одному блоці», - наголосив О.ТУРЧИНОВ. Він також нагадав, що БЮТ давно пропонував блоку «Наша Україна» співпрацювати в опозиції. «У складні часи, які переживає «Наша Україна» наші двері завжди відкриті, і ми завжди будемо на них чекати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також підкреслив, що нові політичні проекти сьогодні не мають перспективи, оскільки у них не з’являються нові політики. Він констатував, що новітня історія України свідчить, що кількість політичних сил, що потрапляють до парламенту, постійно зменшується. Так, у 1997 році у Верховній Раді було представлено 9 політичних сил, у 2002 р. – 6, а в 2006 р. – 5. «Я переконаний у тому, що треба не вигадувати щось нове, треба об’єднувати живе, треба об’єднувати тих, хто здатний виборювати перемогу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.