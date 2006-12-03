З’їзд ПРП ухвалив приєднатися до Блоку Тимошенко

Делегати XII з’їзду політичної партії «Реформи і порядок» ухвалили рішення про приєднання партії до Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, в угоді про спільну відповідальність опозиційного об’єднання демократичних сил України сказано, що таке рішення ухвалено через близькість політичних програм, спільне бачення європейського розвитку України, формування соціально орієнтованої ринкової економіки, побудову громадянського суспільства, захисту суверенітету України.

Зокрема, ПРП і БЮТ вирішили об’єднатись для виконання програми дій, розробленої у новому парламенті демократичною коаліцією, яка була зруйнована у результаті зради і обману виборців.

Крім того, сторони домовились поєднати зусилля для реалізації політичних завдань шляхом координації діяльності партійних організацій, що входять до складу блоку, на центральному та регіональних рівнях.

БЮТ та ПРП також планують співпрацювати в організації та реалізації програм, проектів, публічних заходів, зв’язків з громадськістю, консультацій, навчань, які спрямовані на досягнення спільної мети. Передбачається спільно сформувати опозиційний уряд, підтримувати єдиного узгодженого кандидата від блоку на наступних виборах президента України, утворити єдині узгоджені списки кандидатів від блоку на наступних виборах до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, сприяти створенню у місцевих радах спільних фракцій і депутатських об’єднань.

Угодою передбачено включення до складу ради блоку лідера ПРП Віктора ПИНЗЕНИКА та інших делегованих представників партії.