Кирил відмінив зустріч з журналістами у Рівному

На Рівненщині Патріарх Московський та всієї Русі КИРИЛО відмінив зустріч з місцевими журналістами, що була передбачена програмою його візиту.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відвідання Свято-Миколаївського монастиря у селі Городок Рівненського району, куди Патріарх прибув після зустрічі з вірянами біля Свято-Воскресенського собору у Рівному, представники прес-центру візиту повідомили, що зустріч глави РПЦ із пресою відміняється, натомість журналістів запросили на зустріч із Патріархом сьогодні у Луцьку.

Перед приїздом у с. Городок Патріарх відвідав місце на околиці Рівного, де буде збудовано кафедральний собор Української православної церкви (Московського патріархату).

Після відвідання Іллінського храму та храму Різдва Христового у Свято-Миколаївському монастирському комплексі Патріарх КИРИЛО пообідав у трапезній монастиря, зустрівся з юними вихованцями місцевої недільної християнської школи й відбув до Луцька.