Турчинов визнав найбільшу помилку БЮТ

Народний депутат, заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ визнає, що найбільшою помилкою БЮТ було формування неякісних передвиборчих списків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на XII з’їзді політичної партії “Реформи і порядок”.

«Найбільша серед наших помилок – це наші списки: вони неякісні, оскільки багато випадкових людей примазались до нашої політичної сили, щоб пролізти до парламенту, або місцевих рад», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас він зазначив, що останні вибори вперше в історії України відбувалися за партійними списками, і неможливо було протягом двох місяців проаналізувати близько 200 тис. кандидатів. За словами О.ТУРЧИНОВА, сьогодні в органах місцевого самоврядування працює близько 30 тис. депутатів від БЮТ. «Безумовно, не всі вони мають право бути серед нас», - зауважив він.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що БЮТ здатен критично оцінювати свою роботу і працювати над самоочищенням списків. Він підкреслив, що через це БЮТ не зрадив своїх виборців, і лідерам блоку не соромно дивитись їм в обличчя.