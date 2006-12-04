Янукович прибув у Вашингтон

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Сполучених Штатів Америки з робочим візитом, що триватиме до 7 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачено, що сьогодні зранку В.ЯНУКОВИЧ виступить з доповіддю у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Після цього він відвідає Міністерство енергетики США, де матиме зустріч з міністром енергетики США Семюелем БОДМЕНОМ.

Потім український прем’єр побуває в Конгресі США, де зустрінеться з головою Комітету у закордонних справах Сенату США Річардом ЛУГАРОМ. Запланована церемонія нагородження сенатора Р.ЛУГАРА Орденом князя Ярослава Мудрого. Після цього планується спільний підхід В.ЯНУКОВИЧА та Р.ЛУГАРА до представників ЗМІ.

У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ прибуде до Державного департаменту США, де матиме зустріч з державним секретарем США Кондолізою РАЙС. Після цього запланована церемонія підписання міжурядових документів: Угоди між урядом України та урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій (з українського боку угоду підписує міністр економіки України Володимир МАКУХА, з американської – заступник державного секретаря США Клаудіа А.МАКМЮРРЕЙ) та Угоди між урядом України та корпорацією «Виклик тисячоліття» про відкриття Порогової програми для України (з українського боку документ підписує В.МАКУХА, з американського – представник Агентства США з міжнародного розвитку, виконавчий директор корпорації Дж.ДАНІЛОВИЧ). Після цього планується підхід прем’єр-міністра України до представників українських ЗМІ.

Потім В.ЯНУКОВИЧ прибуде до офісу віце-президента США, де український прем’єр зустрічатиметься з Річардом ЧЕЙНІ. По закінченні цієї зустрічі В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з радником президента США з питань національної безпеки Стівеном ХЕДЛІ.

Ввечері у Посольстві України в США В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з виконавчим директором корпорації «Виклик тисячоліття» Дж.ДАНІЛОВИЧЕМ.