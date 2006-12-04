Єхануров вважає Януковича людиною, далекою від реалій

Народний депутат України, колишній прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що уряду не вдасться досягти планованих на 2007 рік показників зростання ВВП і інфляції.

Таку думку він висловив у опублікованому сьогодні інтерв`ю журналу «Профіль».

«Наступного року обіцяють 6,5% зростання економіки. Думаю, в умовах «паличної дисципліни» і адміністративних методів добитися цього не вдасться, хоча щиро хотілося, щоб країна розвивалася», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що сьогодні уряд переважно використовує адміністративні методи управління економікою, що не може не позначитися на результатах роботи бізнесу.

«На мою думку, економічний блок уряду не помітив того, що показав останній рік - бізнес у вільній економіці працює значно успішніше. Які будуть наслідки нинішньої політики уряду - ми побачимо вже з Нового року. Думаю, бізнес відреагує на нові правила гри», - сказав депутат.

Ю.ЄХАНУРОВ також назвав нереальною заплановану наступного року інфляцію на рівні 7,5%, зазначивши, що це дуже оптимістичний показник.

«Цю цифру написали люди, які далекі від реалій економіки», - підкреслив колишній прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, уряд В.ЯНУКОВИЧА пропонує парламенту прийняти бюджет на 2007 рік, розроблений на основі прогнозу соціально-економічного розвитку, підготовленого Мінекономіки. Згідно з цим прогнозом, зростання ВВП передбачено на рівні 6,5%, інфляція – 7,5%.