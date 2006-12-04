Аваков пояснив, де поділися 120 мільйонів

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ пояснив походження «120 мільйонів нецільових витрат і нестачі коштів» у Харківській області – цифру, яку назвав і за яку критикував керівництво області прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні Кабінету міністрів 22 листопада ц.р.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за словами А.АВАКОВА, до контрольної цифри Головного контрольно-ревізійного управління увійшли 97 млн. грн. майна Куп’янського ливарного заводу, передача якого з державної до недержавної форми власності відбулася некоректно.

«Така ж історія з іншим заводом, «оціненим» КРУ у 17 мільйонів», - передає слова губернатора прес-служба. За його словами, це все випадки, коли державною власністю розпоряджається Фонд держмайна України, а не обласна влада.

«Обласного бюджету безпосередньо стосувалася сума 3 млн. гривень, яку обласна рада направила на утримання і обслуговування будівлі Держпрому», - повідомив А.АВАКОВ.

Губернатор зазначив, що «у провину ставилося те, що обласний бюджет не може фінансувати державну будівлю, але перевіряючі помилилися: будівля Держпрому не державна власність, а власність обласної громади. І, звичайно, обласний бюджет може його фінансувати».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 22 листопада прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив, що цього року втрати бюджету від корупційних схем досягли 9 млрд. грн.

За його словами, перевірки ГоловКРУ і Генеральної прокуратури цього року виявили масові порушення в бюджетній сфері. Як зазначив прем`єр, у Харківській області сума виявлених незаконних нецільових витрат, а також недостачі коштів і матеріальних цінностей, перевищила 120 млн. грн.

У коментарі 23 листопада, одразу після заяви В.ЯНУКОВИЧА, А.АВАКОВ сказав: «Мені важко зрозуміти, звідки прем’єр взяв цю цифру - 120 млн. грн., і я хочу сказати, що, швидше за все, він помилився і неправильно порахував коми у цифрах». При цьому губернатор назвав дивним фактом те, що акту перевірки КРУ у нього немає до цього часу. «Тому важко коментувати те, що там говориться і робиться. Це дуже грубе порушення порядку і, безумовно, я зараз запрошу в КРУ ці матеріали», - сказав А.АВАКОВ.